Три оккупанта на 30 иностранцев: ГУР перехватило разговор о "встрече" военных из КНДР
В ГУР перехватили разговор российских военных в Курской области. В перехвате оккупанты обсуждают подготовку к приему и распределению военнослужащих из Северной Кореи.
Отмечается, что сейчас в Россию перебросили около 12 тысяч северокорейских военных. Среди них 500 офицеров, в частности три пхеньянских генерала.
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Разговор россиян о войсках КНДР
Так, украинская разведка перехватила разговоры военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты 18 армии южного военного округа, которая участвует в боевых действиях на Курском направлении. Враг обсуждает "встречу" военных из КНДР (условное название батальон "К").
Для организации взаимодействия, оккупанты планируют закрепить одного переводчика и трех военнослужащих РФ за каждыми 30 военнослужащими КНДР. Однако сами россияне выражают сомнение относительно возможности обеспечить новоприбывших оккупантов российским командным составом,
– говорят в ГУР.
В разведке указывают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.
Разговор оккупантов относительно северокорейских солдат: смотрите перехват