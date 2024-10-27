Россияне тайно везут войска КНДР на фронт грузовиками с гражданскими номерами: перехват ГУР

Россия уже перебрасывает северокорейских военных на фронт для участия в войне против Украины. Их везут на поле боя грузовиками с гражданскими номерами.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины. Там обнародовали радиоперехват разговора оккупантов.

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Военных КНДР везут скрыто в грузовиках

Согласно обнародованной информации, в воскресенье, 27 октября 2024 года российские правоохранители на трассе "Курск – Воронеж" остановили грузовик КамАЗ с гражданскими номерами, загруженный военными из Северной Кореи.

Однако у водителя, который вез в прицепе подкрепление из КНДР, не было боевого распоряжения. В ГУР МО также показали перехват, на котором слышно, что оккупанты между собой выясняют информацию о том, кому принадлежит транспортное средство.

В добытом ГУР МО очередном радиоперехвате штабисты 810-й отдельной бригады морской пехоты российской оккупационной армии, которой и предназначалась северокорейская подмога с КамАЗа, пытаются выяснить есть ли у них на балансе остановленный грузовик и почему у шофера нет надлежащих бумаг,

– говорится в сообщении разведки.

Перехват разведки относительно солдат КНДР: смотрите видео

Напомним, СМИ сообщали, что Россия перебросит 5 тысяч солдат КНДР в Курскую область до 28 октября. По предварительной информации, это будут военные из элитного подразделения северокорейских войск.