КНДР большими объемами шьет военную форму для российских оккупантов, - СМИ

Российские военные часто жалуются на то, что у них нет нормальной формы и обуви. Теперь за одежду для оккупантов взялась Северная Корея.

Вскоре КНДР начнет шить россиянам и сапоги

Одежду для российских солдат шьют не менее 3 столичных фабрик. По данным местных СМИ, такое "сотрудничество" России с КНДР продолжается уже месяц.

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Экспортная швейная фабрика в районе Моранбонг в Пхеньяне производит российскую военную форму уже около месяца. Они шьют зимнюю форму и белье для военных на войне с Украиной. Фабрики получили российскую ткань для изготовления формы,

– говорится в сообщении.

Россия заказывает сразу большие объемы, ведь нужно во что-то одеть тысячи мобилизованных. Готовую продукцию в государство-агрессор отправляют грузовыми поездами. Железнодорожное сообщение было возобновлено 2 ноября, а до этого Россия посылала свою ткань в КНДР морем. Отгрузку производили в городе Пхенсонг в провинции Южный Пхеньян.

Кстати, форму для оккупантов шьют около 500 – 1 000 работников только на одной фабрике. По данным СМИ, скоро объемы пошива могут увеличить, ведь планируют открыть фабрики в приграничных с Россией регионах. Они будут шить также сапоги.

Кратко о сотрудничестве диктаторских режимов

В 2017 году Совет безопасности ООН полностью запретил весь экспорт текстиля из Северной Кореи.

Американские СМИ сообщили, что Владимир Путин нашел себе нового союзника – диктатора Ким Чен Ина. Поэтому компания России, Ирана, Китая и Эритреи увеличилась. Северная Корея уже могла передать России артиллерийские установки и другие виды вооружения.

В то же время, официально в КНДР опровергают такую информацию. Мол, никакого оружия России не давали.

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