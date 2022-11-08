Невдовзі КНДР почне шити росіянам і чоботи

Одяг для російських солдатів шиють щонайменше 3 столичні фабрики. За даними місцевих ЗМІ, така "співпраця" Росії з КНДР триває вже місяць.

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Експортна швейна фабрика в районі Моранбонг у Пхеньяні виробляє російську військову форму вже близько місяця. Вони шиють зимову форму та білизну для військових на війні з Україною. Фабрики отримали російську тканину для виготовлення форми,

– мовиться у повідомленні.

Росія замовляє одразу великі обсяги, адже треба у щось одягти тисячі мобілізованих. Готову продукцію у державу-агресорку відправляють вантажними потягами. Залізничне сполучення відновили 2 листопада, а до того Росія надсилала свою тканину у КНДР морем. Відвантаження здійснювали у місті Пхьонсонг в провінції Південний Пхеньян.

До речі, форму для окупантів шиють близько 500 – 1000 працівників лише на одній фабриці. За даними ЗМІ, невдовзі обсяги пошиття можуть збільшити, адже планують відкрити фабрики у прикордонних з Росією регіонах. Вони шитимуть також чоботи.

Зверніть увагу! У 2017 році Рада безпеки ООН повністю заборонила весь експорт текстилю з Північної Кореї.

Коротко про співпрацю диктаторських режимів

Американські ЗМІ повідомили, що Владімір Путін знайшов собі нового союзника – диктатора Кім Чен Ина. То ж компанія Росії, Ірану, Китаю й Еритреї збільшилася. Північна Корея вже могла передати Росії артилерійські установки та інші види озброєння.

Водночас офіційно у КНДР спростовують таку інформацію. Мовляв, ніяку зброю Росії не давали.

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