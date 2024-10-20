В НАТО объяснили, для чего КНДР отправила войска на войну в Украине

Разговоры о том, что КНДР планирует отправить своих солдат в Россию для участия в войне против Украины продолжаются довольно долго. В НАТО прокомментировали это.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что пока не может подтвердить, что КНДР уже отправила своих военных в Россию. Президент ПА НАТО Джерри Коннолли также прокомментировал возможность того, что Северная Корея это сделает.

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Это демонстрирует определенную слабость России

Коннолли отметил, что северные корейцы хотят получить боевой опыт, ведь у них одна из крупнейших армий мира, но у них мало боевого опыта, – собственно, его вообще нет.

Последний раз боевые действия были там во время Корейской войны, а с того момента прошло примерно 70 лет.

Чтобы получить боевой опыт – куда вы можете податься за ним, если вы Северная Корея? Ну, их россияне пригласили воевать в Украину. Думаю, здесь четкие цели, которые ставят северные корейцы перед собой,

– сказал президент ПА НАТО.

По его словам, с точки зрения Украины и НАТО – это демонстрирует определенную слабость России, ведь это свидетельствует, что российский потенциал исчерпывается. По оценкам, потери россиян составляют 600 тысяч убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Джерри Коннолли отметил, что это – повод не для обеспокоенности, а повод проанализировать, что это говорит о российской армии.