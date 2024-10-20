Раніше міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що поки не може підтвердити, що КНДР вже відправила своїх військових у Росію. Президент ПА НАТО Джеррі Конноллі також прокоментував можливість того, що Північна Корея це зробить.

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Це демонструє певну слабкість Росії

Конноллі зазначив, що північні корейці хочуть отримати бойовий досвід, адже у них одна з найбільших армій світу, але в них мало бойового досвіду, – власне, його взагалі немає.

Востаннє бойові дії були там під час Корейської війни, а з того моменту минуло приблизно 70 років.

Щоб здобути бойовий досвід – куди ви можете податися за ним, якщо ви Північна Корея? Ну, їх росіяни запросили воювати в Україну. Думаю, тут чіткі цілі, які ставлять північні корейці перед собою,

– сказав президент ПА НАТО.

За його словами, з точки зору України та НАТО – це демонструє певну слабкість Росії, адже це свідчить про те, що російський потенціал вичерпується. За оцінками, втрати росіян становлять 600 тисяч вбитими, пораненими та зниклими безвісти.

Джеррі Конноллі наголосив, що це – привід не для стурбованості, а привід проаналізувати, що це говорить про російську армію.