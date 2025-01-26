"Жестчайшее противодействие США": КНДР испытала стратегические крылатые ракеты

Северная Корея 25 января провела испытательный запуск стратегических крылатых управляемых ракет. В КНДР также пообещали "самое жесткое противодействие США".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на государственное информационное агентство Северной Кореи KNCA. Отмечается, что время полета ракет составляло от 7507 до 7511 секунд, после чего они поразили запланированные цели.

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Северная Корея снова испытала ракеты

КНДР запустила стратегические крылатые ракеты с подводной лодки – они преодолели расстояние в 1500 километров.

Стоит отметить, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын лично наблюдал за испытанием ракеты, которое назвали запуском "ключевой системы вооружения".

Мы и в дальнейшем всегда будем ответственно выполнять важную миссию для защиты перманентного мира и стабильности,

– заявил Ким Чен Ын

В KNCA также процитировали заявление министерства иностранных дел Северной Кореи, которое пообещало "самое жесткое противодействие" Соединенным Штатам. В КНДР утверждают, что военный альянс Южной Кореи и США, а также их совместные учения якобы стали основной причиной роста напряженности в регионе.

К слову, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет возобновить диалог с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Он также назвал диктатора "умным парнем".