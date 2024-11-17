Северная Корея может отправить в Россию 100 тысяч военных, – Bloomberg

Северная Корея может отправить около 100 тысяч военных в Россию. Эту живую силу также могут применить в войне против Украины.

Поэтому, альянс между Пхеньяном и Москвой будет продолжать углубляться. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Интересно США и Китай могут совместно надавить на Путина, – экс-глава разведки

КНДР может отправить России еще больше солдат

Ссылаясь на собственные источники, Bloomberg пишет, что КНДР отправит еще 100 000 военных в Россию. Журналисты заявили, что эта поддержка является очередным шагом развития партнерства между президентом России Владимиром Путиным и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Источники издания добавляют, что сотрудничество и отправка новых войск в Россию является неизбежным шагом, а военная поддержка в таком масштабе, если она состоится, вероятно, будет проходить партиями с ротацией войск в течение определенного времени, а не одноразовым развертыванием.

В Bloomberg заметили, что ранее подобную оценку сделал посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко. Тогда он заявлял, что Киев ожидает, что до 15 000 северокорейских военнослужащих, дислоцированных для боевых действий в Курской области России и, возможно, в оккупированных районах на Востоке Украины будут меняться каждые несколько месяцев.

Решение Кима направить северокорейские войска присоединиться к войне России против Украины вызвало беспокойство у союзников Киева. Такие действия рискуют обострить крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Кроме того, немало чиновников считают, что углубление сотрудничества между Путиным и Ким Чен Ыном может также повлиять на баланс безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе, где растет соперничество между Китаем и США.

Кроме того, партнерство России и КНДР может увеличить экономическое давление на Китай. Поэтому, в СМИ предполагают, что лидер Китая Си Цзиньпин не будет сидеть, сложа руки.