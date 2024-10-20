Об этом говорится в материале Defense Express. По данным южнокорейской разведки, переброска войск КНДР в Россию началась еще 8 октября.

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Какие ракеты могут помочь ликвидировать контингент КНДР в России

Журналисты отметили, что Киев может попросить у Сеула по крайней мере три типа ракет, которые могут уничтожать северокорейский контингент в России. Говорится о ракетах, которые запускают с наземных комплексов.

Первый вариант – это ракета KTSSM-II, которая по сути является южнокорейским аналогом американских ATACMS. Эти ракеты должны запускать с реактивной системы K239 Chunmoo.

Ракета KTSSM-II имеет две версии. Первая, известная как Block I, имеет дальность полета до 180 километров и оснащение 500-килограммовой противобункерной боеголовкой. Второй вариант, Block II, имеет дальность до 290 километров и оснащение осколочно-фугасной боеголовкой, хотя вес этой боеголовки остается засекреченным.

Подробности о точном количестве KTSSM-II, которые сейчас есть в распоряжении южнокорейских военных, публично не разглашаются.

Запуск южнокорейской ракеты KTSSM / Видео с ютуб-канала Korea Defense Blog

Второй вариант – это оперативно-тактические баллистические ракеты семейства Hyunmoo-2. Они визуально напоминают российский ОТРК "Искандер".

Это семейство ракет содержит две разные версии: Hyunmoo-2A, что имеет дальность полета до 300 километров, и Hyunmoo-2B, которая увеличивает дальность полета до 500 – 800 километров. Оба варианта имеют идентичные технические характеристики: вес боеголовки – 997 килограммов, стартовый вес – 5,4 тонны, длина корпуса ракеты – 12 метров.

Запуск южнокорейской ракеты Hyunmoo-2A / Видео с ютуб-канала Korea Defense Blog

Третьим вариантом являются крылатые ракеты наземного базирования Hyunmoo-3. По функционалу они аналогичны российским "Искандер-К".

Здесь также есть два варианта ракет: Hyunmoo-3A может похвастаться дальностью запуска до 500 километров, в то время, как Hyunmoo-3B увеличивает эту дальность до 1 000 километров. Обе модели оснащены боеголовкой весом 500 килограммов.

Запуск ракеты Hyunmoo-3 / Видео с ютуб-канала Asian Defense | Dung Tran Military

К слову, американский конгрессмен Майк Тернер заявил, что использование Россией войск КНДР против Украины должно стать красной линией для США. Чиновник США в своем опубликованном письме отметил, что страна-агрессор готовится принять 10 тысяч солдат КНДР.