Речь идет о физической подготовке и военных навыках, которых россияне не имеют из-за отсутствия качественного обучения перед тем, как их отправляют на фронт. Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Ян Матвеев, отметив, что в целом количество военных из КНДР, которые должны присоединиться к россиянам, не изменит ситуацию радикально.

Смотрите также Между Ким Чен Ыном и Путиным есть секретное соглашение: в чем его суть

В чем солдаты КНДР могут превосходить россиян

Военный аналитик объяснил, что сейчас важно посмотреть на количество военных из КНДР. Разведывательное агентство Южной Кореи заявило, что Северная Корея решила отправить 12 тысяч военных, включая спецназ.

С одной стороны, кажется, что это много, с другой – такое же количество Россия теряет на войне против Украины за примерно 15 дней, включая погибших и раненых.

Это и есть приблизительный срок, насколько хватит этих солдат, если их будут использовать так как российских. Нельзя сказать, что это радикальное пополнение. В той же Курской области на российском фронте воюет 50 тысяч человек,

– отметил Матвеев.

Военных из КНДР могут разбросать по разным подразделениям или создать отдельные подразделения из них. Учитывая количество россиян, как сейчас воюют, эти 12 тысяч сильно ситуации не изменят.

Обратите внимание! Спутниковые снимки показывают переброску до 12 тысяч военных КНДР в Россию, включая 1500 спецназовцев во Владивостоке. По данным южнокорейской разведки, 7 кораблей доставили северокорейских спецназовцев во Владивосток с 8 по 13 октября, с ожиданием второй партии военных.

Однако военный аналитик отметил, что это количество все равно пополнит российскую армию. Если погибнут северокорейские солдаты – оккупанты останутся живы и будут в резерве.

Кроме того, северокорейские войска качественнее, чем войска России по нескольким причинам.

Россияне, которые сейчас воюют – в прошлой жизни гражданские, которые не имели качественной военной подготовки. Все те, кто служил раньше – их забрали в армию давно.

Соответственно, простые мужчины из провинций или даже Москвы никаких военных навыков не имеют, а особенно для войны их никто не готовит. Поэтому они учатся непосредственно на фронте. Войска же КНДР – это довольно подготовленные бойцы. Они долгое время служили в армии. Если уж Ким и Путин договорились, Ким не будет отправлять каких-то плохих бойцов,

– подчеркнул Матвеев.

Как минимум, войска КНДР имеют гораздо лучшую физическую подготовку и обладают начальными навыками поведения с оружием. Россияне, которые подписывают просто подписывают контракты, этого иметь и знать и не могут. Более того, КНДР, вероятнее всего, отправит людей среднего призывного возраста (до 30 лет), Россия же набирает в армию любого, много российских солдат в возрасте от 50 лет.

Этот северокорейский континент не будет настолько опытным, как российские военные, которые воюют давно. Однако физически они будут подготовлены достаточно хорошо,

– добавил военный аналитик.

К слову, в Пентагоне заявили, что они пока не могут подтвердить информацию об отправке военных КНДР в Россию. В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал евроатлантическое сообщество к немедленной реакции из-за передачи войск.