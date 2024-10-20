Мовиться про фізичну підготовку та військові навички, яких росіяни не мають через відсутність якісного навчання перед тим, як їх відправляють на фронт. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ян Матвєєв, зауваживши, що загалом кількість військових з КНДР, які мають приєднатись до росіян, не змінить ситуацію радикально.

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У чому солдати КНДР можуть переважати росіян

Військовий аналітик пояснив, що зараз важливо подивитись на кількість військових з КНДР. Розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що Північна Корея вирішила відправити 12 тисяч військових, включаючи спецпризначенців.

З одного боку, здається, що це багато, з іншого – таку ж кількість Росія втрачає на війні проти України за приблизно 15 днів, включаючи загиблих та поранених.

Це і є приблизний термін, наскільки вистачить цих солдатів, якщо їх будуть використовувати так як російських. Не можна сказати, що це радикальне поповнення. В тій ж Курській області на російському фронті воює 50 тисяч людей,

– зауважив Матвєєв.

Військових з КНДР можуть розкинути по різних підрозділах або ж створити окремі підрозділи з них. Враховуючи кількість росіян, як зараз воюють, ці 12 тисяч сильно ситуації не змінять.

Зверніть увагу! Супутникові знімки показують перекидання до 12 тисяч військових КНДР до Росії, включаючи 1500 спецпризначенців у Владивостоку. За даними південнокорейської розвідки, 7 кораблів доставили північнокорейських спецпризначенців до Владивостока з 8 по 13 жовтня, з очікуванням другої партії військових.

Однак військовий аналітик наголосив, що ця кількість все одно поповнить російську армію. Якщо загинуть північнокорейські солдати – окупанти залишаться живі та будуть в резерві.

Крім того, північнокорейські війська є якісніші, ніж війська Росії через кілька причин.

Росіяни, які зараз воюють – в минулому житті цивільні, які не мали якісної військової підготовки. Всі ті, хто служив раніше – їх забрали в армію давно.

Відповідно, прості чоловіки з провінцій чи навіть Москви ніяких воєнних навичок не мають, а особливо для війни їх ніхто не готує. Тому вони навчаються безпосередньо на фронті. Війська ж КНДР – це доволі підготовлені бійці. Вони довгий час служили в армії. Якщо вже Кім та Путін домовились, Кім не буде відправляти якихось поганих бійців,

– підкреслив Матвєєв.

Як мінімум, війська КНДР мають набагато кращу фізичну підготовку та володіють початковими навичками поведінки зі зброєю. Росіяни, які підписують просто підписують контракти, цього мати та знати й не можуть. Ба більше, КНДР, найімовірніше, відправить людей середнього призовного віку (до 30 років), Росія ж набирає в армію будь-якого, багато російських солдатів є віком від 50 років.

Цей північнокорейський континент не буде настільки досвідченим, як російські військові, які воюють давно. Однак фізично вони будуть підготовлені досить добре,

– додав військовий аналітик.

До слова, у Пентагоні заявили, що вони поки не можуть підтвердити інформацію про відправлення військових КНДР до Росії. Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав євроатлантичну спільноту до негайної реакції через передачу військ.