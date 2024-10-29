США проводили консультации с Украиной относительно реакции на участие войск КНДР в войне, – Госдеп

В Госдепе США заявили, что проводят консультации с Украиной и союзниками относительно участия северокорейских военных в войне в Украине. В частности, они говорили о следующих шагах.

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге заявил, что он не собирается публично говорить о реакции.

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Что говорят США об участии войск КНДР в войне на стороне России

Мы консультировались с украинцами, мы консультировались с нашими союзниками и партнерами относительно соответствующих следующих шагов,

– заявил Мэтью Миллер.

Он также сказал, что содержание этих разговоров останется частным.

Более того, Мэтью Миллер объяснил, что они говорили с Китаем, чтобы четко дать понять, что США обеспокоены дестабилизирующими действиями России и Северной Кореи.

По словам представителя, Пекину заявили, что как влиятельный голос в регионе он тоже должен быть "обеспокоенным" поступками, которые КНДР сделала для подрыва стабильности и безопасности.

Представитель Государственного департамента США заявил, что 31 октября Вашингтон и Южная Корея в США проведут переговоры между главами МИД и Минобороны. Они будут говорить о развертывании северокорейских войск на территории России.