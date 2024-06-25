В мусоре из воздушных шаров, которые КНДР отправляет в Южную Корею, нашли паразитов

Уже в пятый раз с конца мая КНДР запустила воздушные шары с мусором в сторону Южной Кореи, в части из которых обнаружили паразитов. За несколько последних недель оттуда отправили уже более 1600 шаров.

Власти Северной Кореи решили так ответить югу за листовые кампании южнокорейских активистов с осуждением северокорейского режима. В течение многих лет они посылали антипхеньянские листовки воздушными шарами на Север, чтобы поощрить северокорейцев восстать против режима Кима.

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КНДР не хочет раскрывать повседневный быт своих граждан

В Министерстве объединения Южной Кореи считают, что паразиты, которые нашли в мусоре из воздушных шаров, вероятно, происходят из человеческих экскрементов. Такие выводы там сделали после исследования 70 воздушных шаров.

Многочисленные паразиты, такие как аскариды, власоглавы и нитевидные черви, были обнаружены в почве, который содержался в мусоре,

– говорят в министерстве.

Среди мусора из воздушных шаров также были обнаружены куски одежды, в частности, галстуки и синие пиджаки, которые, вероятно, были порезаны ножницами. Эту одежду идентифицировали как вещи, которые ранее южнокорейской компанией были предоставлены КНДР.

"Похоже, что Северная Корея повредила и прислала эти ранее присланные вещи, чтобы выразить крайнюю враждебность к рекламным листовкам и подчеркнуть враждебную позицию против Южной Кореи", – сказал представитель министерства.

Чиновник отметил, что мусор преимущественно состоял из макулатуры и винила, а вот обычных бытовых отходов там не было. В Южной Корее предполагают, что власти Севера, возможно, пытаются предотвратить раскрытие повседневной жизни северокорейцев внешнему миру.