Ресурсы КНДР: чем еще, кроме живой силы и боеприпасов, Ким Чен Ын помогает России

Кроме многочисленной армии, Северная Корея имеет значительные военно-технические ресурсы. Вероятно, Ким Чен Ын отправляет России технику, которую та применяет для атак по территории Украины.

Военный эксперт, основатель фонда "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что КНДР является одной из мировых лидеров по размеру артиллерийского арсенала. Там есть большие запасы боеприпасов и установок.

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Копировали СССР

Павел Нарожный отметил, что Северная Корея копировала артиллерийские установки СССР. КНДР имеет на вооружении значительное количество различных аналогов советского оружия.

Конечно, вопрос в качестве всех этих систем, ведь Северная Корея всегда была под санкциями. Качество ее артиллерии на самом деле очень низкое, но не стоит недооценивать, ведь эффект может быть от количества. Поскольку это происходит с северокорейскими снарядами,

– отметил он.

Зафиксированы случаи, когда у россиян снаряды взрываются в стволах артиллерии. Оккупантов это не останавливает, ведь до 50% всех боеприпасов, которые имеет Россия – северокорейские.

Важно! Руководитель ГУР Кирилл Буданов отметил, что войска Северной Кореи будут привлечены к войне в Украине на стороне России. До ноября 2024 года планируется подготовка 11 тысяч солдат. Первый контингент из 2 600 солдат КНДР отправится в Курскую область, где будет использовать российскую технику и боеприпасы.

Дефицит артиллерийских систем

Россия имеет значительный дефицит артиллерийских установок, именно поэтому сотрудничает с Северной Кореей. Есть данные, что оккупанты использовали большинство своих запасов самоходных установок, а те, оставшиеся разбирают на запчасти.

Россия своим производством, из-за войны, не может перекрыть собственные потребности, поэтому ей необходим внешний источник для получения артиллерийских систем. Оккупанты нашли его в Северной Корее,

– подчеркнул Павел Нарожный.