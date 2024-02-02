Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, сейчас общее количество выстрелов составляет 10 тысяч в сутки.

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Какая опасность от корейских снарядов

Несмотря на все заявления, КНДР также ограничена складами и центрами хранения боеприпасов. Александр Коваленко предполагает, что России могли передать около тысячи контейнеров, а не пять тысяч. Впрочем, здесь вопрос в типах боеприпасов.

""Калибры" – они также занимают разный объем в контейнере: какой-то больше, какой-то меньше. От этого и зависит количество, поэтому можно говорить о том, что Россия могла получить от Северной Кореи от 200 до 400 тысяч выстрелов, но не миллион или 500 миллионов", – отметил он.

Таким образом оккупанты получили ограниченное количество боеприпасов, но и их непосредственно Шойгу и Путин вынуждены были просить у КНДР. Но с другой стороны угроза может нависать другая.

"Самая большая опасность – в баллистической компоненте, в баллистических ракетах. KN-23, KN-24 – вот именно это, если Северная Корея будет поставлять России хотя бы в количестве сотни в месяц, это значительно может повлиять на использование этих ракет в первую очередь в террористическом формате по приграничным городам и областям. В первую очередь опасность это представляет для Харьковщины и Сумщины", – отметил Коваленко.

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