Про це в розмові з 24 Каналом зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, наразі загальна кількість пострілів становить 10 тисяч на добу.

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Попри усі заяви, КНДР також обмежена складами та центрами зберігання боєприпасів. Олександр Коваленко припускає, що Росії могли передати біля тисячі контейнерів, а не п'ять тисяч. Утім, тут питання у типах боєприпасів.

""Калібри" – вони також займають різний об'єм в контейнері: якийсь більший, якийсь менший. Від цього і залежить кількість, тому можна говорити про те, що Росія могла отримати від Північної Кореї від 200 до 400 тисяч пострілів, але не мільйон чи 500 мільйонів", – зазначив він.

Таким чином окупанти отримали обмежену кількість боєприпасів, але і їх безпосередньо Шойгу та Путін змушені були просити у КНДР. Але з іншого боку загроза може нависати інша.

"Найбільша небезпека – в балістичній компоненті, в балістичних ракетах. KN-23, KN-24 – ось саме це, якщо Північна Корея постачатиме Росії хоча б в кількості сотні на місяць, це значно може повпливати на використання цих ракет в першу чергу в терористичному форматі по прикордонних містах та областях. В першу чергу небезпеку це становить для Харківщини та Сумщини", – відзначив Коваленко.

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