В свою очередь КНДР также ожидает от страны-агрессора удовлетворения определенных потребностей. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант, основатель БФ "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, добавив, что говорится об оружии и средствах.

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Что может получить КНДР

Для Северной Кореи могут быть выгодны ракеты, бронетехника, истребители. Кроме этого, стране нужны средства, потому что у граждан тяжелое положение, а народ практически голодает. Вероятно, России тоже помогает Китай, но делает это тайно, а КНДР – почти открыто.

Несмотря на то, что у них старые боеприпасы соответствующего качества, но россияне любят количество. Они пользуются тем, что являются ресурсным государством, поэтому там, где могут, пытаются брать количеством,

– заметил Игорь Романенко.

Что касается бронетехники, то оккупантам не удается найти ее в нужных объемах, поэтому они приводят в боеготовность советские образцы. Но если их будет много, то с этим потенциалом вынуждены будут бороться наши Вооруженные Силы. У россиян такой подход и его следует учитывать.

Насколько качествены такие снаряды

Учитывая большое количество этих боеприпасов, они в любом случае будут иметь свое влияние. Даже если из 100 боеприпасов не сработает 10, то 90 все-таки выполнят задачи. Часть снарядов действительно некачественная, потенциал 152 калибра меньше, чем 155-го, но с учетом количества – это мощные возможности, которые применяют россияне.

"Наши защитники на фронте это ощущают. Поэтому задача Украины обеспечить их необходимым количеством боеприпасов для борьбы с таким ресурсным государством и его вооруженными силами", – подчеркнул Романенко.

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