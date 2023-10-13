КНДР предоставила России тысячу ящиков с оружием для войны в Украине, – Белый дом

В Белом доме заявили, что КНДР предоставила России более тысячи контейнеров военного оборудования и боеприпасов. Их страна-террористка использует в Украине.

Сообщается, что поставки состоялись в течение 7 сентября – 1 октября. В Белом доме обеспокоены такой информацией.

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Мы осуждаем КНДР за предоставление России этого военного оборудования, которое будет использоваться для нападения на украинские города, убийства украинских мирных жителей и продолжения незаконной войны России,

– заявили в Белом доме.

В ответ КНДР рассчитывает получить тяжелое оружие. Также говорится об авиации.

Ранее СМИ писали об артиллерии

Ранее СМИ заявили, что КНДР продолжает передавать России артиллерию для войны. Тогда также предположили, что Ким Чен Ын во время встречи с Владимиром Путиным просил еду и деньги, чтобы поддержать дышащую на ладан экономику КНДР.

Также КНДР рассчитывает получить космические технологии и оружие.

Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе за свою свободу. Чтобы там ни передавала КНДР, России это не поможет. Страна-террористка уже проигрывает. Ее ждет крах.