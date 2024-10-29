ВСУ уже ударили по нескольким домам, где могли находиться солдаты из КНДР, – El Pais

Украинские военные нанесли удары по домам, в которых могли находиться солдаты из Северной Кореи. Это произошло в Курской области России.

Об этом пишет издание El Pais со ссылкой на представителя Госпогранслужбы Украины. Сейчас в Курской области может находиться более 3 тысяч военных из КНДР.

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Какова сейчас ситуация с войсками КНДР в Курской области

В издании отмечают, что войска из КНДР могут увеличить численность российской армии в Курской области на 25%. Журналисты, ссылаясь на оценки Генштаба ВСУ, отмечают, что в целом Россия направила на оборону Курской области 40 000 военнослужащих.

Северокорейские солдаты увеличат численность российской армии на 25%, что позволит более опытным войскам России продолжать наступать на других участках фронта,

– говорится в публикации.

В издании также со ссылкой на собственные источники отметили, что примерно половина российских солдат, дислоцированных в Курской области, являются новобранцами, многие из которых не имеют большого военного опыта. В ответ на эту ситуацию Москва решила усилить своих солдат, развернув северокорейские войска.

"Кремль договорился с северокорейским режимом, чтобы войска КНДР помогли в освобождении Курской области. Таким образом РФ хочет избежать переброски части российских войск, которые продолжают вторжение на Востоке Украины", – отметили в материале.

Авторы также пишут, что возможное вступление северокорейских войск в бой на стороне России, вероятно, укрепит позиции Москвы в регионе.

К слову, ранее ГУР опубликовало перехваты российской армии в Курской области, из которых стало известно, что северокорейских солдат перевозят на гражданских грузовиках, чтобы присоединиться к российской 810 морской пехотной бригаде, которая воюет на линии фронта в этом регионе.