В КНДР построили новый ракетный эсминец за рекордный срок – 400 дней

В пятницу, 25 апреля, в Северной Корее состоялась церемония спуска на воду многоцелевого эсминца водоизмещением 5000 тонн с расширенным набором ракетного вооружения. Его построили за рекордные 400 дней.

Церемония состоялась на верфи в городе Нампхо, где и строили эсминец. В событии принял участие лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на KCNA.

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Что известно о новом северокорейском эсминце

Медиа КНДР отмечают, что корабль оснащен передовыми техническими решениями, разработанными на местном уровне. Там уверяют, что он – гордость северокорейских инженеров.

Во время своего выступления Ким Чен Ын подчеркнул, что эсминец предназначен для работы с различными системами вооружения, в частности противовоздушным и противокорабельным оружием, а также баллистическими и крылатыми ракетами, способными нести ядерные заряды.

Церемония спуска на воду многоцелевого эсминца для ВМС КНДР: смотрите фото KCNA

На что действительно способен новый эсминец КНДР

В"Милитарном" отметили, что вооружение корабля состоит из 127 – миллиметровой автоматической пушки и зенитно-артиллерийского комплекса непосредственной обороны корабля, что имеет визуальное сходство с советскими 30 – миллиметровыми системами АК-230 и АК-360.

Следует заметить, что корабль, вероятно, имеет неработоспособные системы, ведь даже лидеры в сфере военного судостроения, такие как Китай и Япония, тратят от двух до трех лет только на построение корпуса и установку соответствующего вооружения и систем,

– написали в издании.

В то же время Ким отметил, что эсминец будет передан военно-морским силам в начале следующего года и начнет активную службу.

Ранее появилась информация, что в КНДР строят свой самый большой военный корабль длиной 140 метров. Спутниковые снимки свидетельствовали о строительстве судна на западном побережье страны. Тесные связи с Россией могли помочь Северной Корее избежать санкций ООН, ограничивающих доступ к материалам и технологиям.