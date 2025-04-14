Об этом 14 апреля сообщили в CNN со ссылкой на фотографии Maxar Technologies, передает 24 Канал. Именно тесные связи с Россией могли помочь КНДР избежать санкций ООН, ограничивающих доступ к материалам и технологиям.

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Что известно о судне

Аналитики заметили на снимках строительство вооружения и других внутренних систем корабля и предположили – это фрегат с управляемым ракетным оружием (FFG) для использования против целей на суше и в море.

Длина FFG составляет примерно 140 метров (459 футов), что делает его самым большим военным кораблем, произведенным в Северной Корее,

– говорится в анализе Центра стратегических и международных исследований.

Для сравнения, американские эсминцы "Арли Берк" имеют длину около 505 футов, а перспективные фрегаты типа "Констеллейшн" – 496 футов.

Строительство 140-метрового фрегата КНДР / Maxar Technologies

Однако северокорейское строительство не стало неожиданностью, ведь режим в стране модернизирует вооруженные силы, разрабатывая новое вооружение и испытывая межконтинентальные баллистические ракеты.

Кроме того, фотографии судна появились в репортаже государственного центрального телевидения еще в конце 2024 года, когда Ким Чен Ын инспектировал строительство.

Военный корабль КНДР может иметь вооружение современных военно-морских сил, в частности вертикальные пусковые установки и радар с фазированной антенной решеткой. Однако аналитики призывают быть осторожными в своих предположениях.

К слову, в стране планируют открыть элитный компьютерный клуб, который будет вмещать до 300 пользователей. Объект уже посетил Ким Чен Ын, но никаких компьютеров на фотографиях нет.