Сообщает 24 Канал со ссылкой на KCNA.

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Что известно о новом ЗРК КНДР

В четверг, 21 марта, Главное управление ракетостроения Северной Кореи провело тестирование новой зенитно-ракетной системы ПВО.

Целью испытаний было оценить параметры этой системы, серийное производство которой уже стартовало на одном из предприятий местного военно-промышленного комплекса.

Во время тестового запуска ракета успешно поразила условную воздушную цель, которая двигалась на низкой высоте над морем.

Лидер КНДР Ким Чен Ин, наблюдавший за стрельбами, заявил, что северокорейская армия получит "еще одну большую систему оборонительного оружия с выдающимися боевыми характеристиками".

Военные Южной Кореи подтвердили запуск нескольких ракет класса "земля-воздух" из портового города Нампхо на западе Северной Кореи в сторону Желтого моря.

Напомним, что не так давно КНДР запустила несколько баллистических ракет у западного побережья. Это было сделано в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.