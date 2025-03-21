Повідомляє 24 Канал з посиланням на KCNA.

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Що відомо про новий ЗРК КНДР

У четвер, 21 березня, Головне управління ракетобудування Північної Кореї провело тестування нової зенітно-ракетної системи ППО.

Метою випробувань було оцінити параметри цієї системи, серійне виробництво якої вже стартувало на одному з підприємств місцевого військово-промислового комплексу.

Під час тестового запуску ракета успішно уразила умовну повітряну ціль, що рухалась на низькій висоті над морем.

Лідер КНДР Кім Чен Ін, який спостерігав за стрільбами, заявив, що північнокорейська армія отримає "ще одну велику систему оборонної зброї з видатними бойовими характеристиками".

Військові Південної Кореї підтвердили запуск кількох ракет класу "земля-повітря" з портового міста Нампхо на заході Північної Кореї в бік Жовтого моря.

Нагадаємо, що не так давно КНДР запустила кілька балістичних ракет біля західного узбережжя. Це було зроблено у відповідь на спільні навчання США та Південної Кореї.