КНДР снова запустила ракету над Японией: в Токио говорят готовиться к "непредвиденным ситуациям"
Источник:Фумио Кисида
Северная Корея, похоже, снова запустила ракету над Японией – в сторону Восточного моря. В Токио предупредили, что нужно готовиться к непредвиденным обстоятельствам.
Японские власти обещают сообщить детали, как только они появятся. Сейчас же призывают принять возможные меры безопасности.
Ранее Воздушная тревога в Японии: КНДР запустила баллистическую ракету в пятый раз за 10 дней
Реакция Японии
В Токио отметили, что приложат максимум усилий по сбору и анализу информации. Также призвали обеспечить безопасность самолетов, судов и прочего имущества.
Предупредили, что нужно быть готовыми к непредвиденным ситуациям.
Ракет было две
Военные Южной Кореи тоже сообщают, что КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону восточного побережья, пишет Reuters. Более того, береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея, возможно, выпустила и вторую ракету.
По информации телеканала NHK, запущенная ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Затем подтвердили, что выпустили 2 баллистические ракеты малой дальности.
Что этому предшествовало
- В Японии 4 октября звучала воздушная тревога. Потом объяснили, что над страной пролетела баллистическая ракета из КНДР. Она упала в Тихом океане. Однако тогда жителей северных регионов просили быть готовыми к эвакуации.
- На действия КНДР отреагировали Штаты. Советник президента по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США продолжат защиту как Японии, так и Южной Кореи.
- Впоследствии США и Южная Корея выпустили ракеты в ответ на испытания КНДР. Ракетный залп направили в море.
Больше о предыдущем запуске баллистической ракеты КНДР над Японией: смотрите видео