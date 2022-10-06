КНДР снова запустила ракету над Японией: в Токио говорят готовиться к "непредвиденным ситуациям"

Северная Корея, похоже, снова запустила ракету над Японией – в сторону Восточного моря. В Токио предупредили, что нужно готовиться к непредвиденным обстоятельствам.

Японские власти обещают сообщить детали, как только они появятся. Сейчас же призывают принять возможные меры безопасности.

Ранее Воздушная тревога в Японии: КНДР запустила баллистическую ракету в пятый раз за 10 дней

Реакция Японии

В Токио отметили, что приложат максимум усилий по сбору и анализу информации. Также призвали обеспечить безопасность самолетов, судов и прочего имущества.

Предупредили, что нужно быть готовыми к непредвиденным ситуациям.

Ракет было две

Военные Южной Кореи тоже сообщают, что КНДР выпустила неопределенную баллистическую ракету в сторону восточного побережья, пишет Reuters. Более того, береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея, возможно, выпустила и вторую ракету.

По информации телеканала NHK, запущенная ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Затем подтвердили, что выпустили 2 баллистические ракеты малой дальности.

Что этому предшествовало

В Японии 4 октября звучала воздушная тревога. Потом объяснили, что над страной пролетела баллистическая ракета из КНДР. Она упала в Тихом океане. Однако тогда жителей северных регионов просили быть готовыми к эвакуации.

На действия КНДР отреагировали Штаты. Советник президента по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США продолжат защиту как Японии, так и Южной Кореи.

Впоследствии США и Южная Корея выпустили ракеты в ответ на испытания КНДР. Ракетный залп направили в море.

Больше о предыдущем запуске баллистической ракеты КНДР над Японией: смотрите видео