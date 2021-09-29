КНДР сообщила о первом испытании сверхзвуковой ракеты

Южная Корея зафиксировала запуск неизвестного объекта на восточном побережье КНДР 28 сентября. В Северной Корее ответили, что на самом деле это было успешное испытание новой гиперзвуковой ракеты.

Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Именно запуском новой ракеты Ким Чен Ын отреагировал на требования Вашингтона и Сеула отказаться от двойных стандартов.

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Ким Чен Ын не присутствовал при запуске

В Пхеньяне рассказали, что сверхзвуковая ракета – новый стратегический вид вооружения. Самого Ким Чен Ына во время запуска ракеты не было.

Во время первого испытательного запуска научные сотрудники в сфере национальной обороны подтвердили навигационный контроль и устойчивость ракеты,

– пишут северокорейские СМИ.

Разработчики "Хвасон-8", мол, добились поставленных перед ними целей – в частности, маневренности.

Старший научный сотрудник американского Фонда международного мира имени Карнеги Анкит Панда подчеркнул, что это первое испытание ракеты КНДР с жидкостным двигателем с 2017 года.

Недавно КНДР осуществила запуск нового типа крылатых ракет и баллистических ракет, которые запускают с поезда.

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Что известно о гиперзвуковых ракетах?