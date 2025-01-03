КНДР строит 3000-тонный ракетный фрегат: он подозрительно похож на российский проект "Дерзкий"

Пропагандистские медиа Северной Кореи обнародовали кадры визита Ким Чен Ына на строительство нового военного корабля. По оценкам журналистов, это ракетный фрегат водоизмещением около 3000 тонн, похожий на нереализованный российский проект "стелс"-корвета 20386 "Дерзкий".

Аналитики отмечают, что этот фрегат станет крупнейшим кораблем во флоте КНДР. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

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Что известно о новом северокорейском фрегате

Отметим, что участвующие северокорейские фрегаты класса Amnok имеют лишь 1500 тонн водоизмещения. Поэтому новый фрегат станет флагманом флота КНДР. Кроме того, на новом корабле могут быть установлены вертикальные пусковые установки для зенитных или крылатых ракет, чего раньше не было в арсенале страны. Сейчас самым мощным средством ПВО на северокорейских судах остаются пусковые установки от переносных ЗРК "Игла".

Хотя сходство конструкции с российским проектом "Дерзкий" заметно, эксперты Defense Express указывают на значительные различия в классах и размерах кораблей. В то же время они не исключают, что РФ могла передать КНДР определенные технологии, которые северокорейские инженеры уже адаптировали под свои нужды.

В октябре 2024 года стало известно о строительстве на новом стапеле судна длиной 170 метров, которое вероятно является этим фрегатом. Такой масштабный проект без участия России выглядит маловероятным, учитывая ограниченные ресурсы КНДР.