Издание NYT раскрыло, какое оружие КНДР тайно передала России

Россия получает от КНДР не только баллистические ракеты. Страна-агрессор остро нуждается в обычных вооружениях, в частности артиллерийских снарядах.

Впервые Северную Корею обвинили в продаже снарядов России еще в сентябре 2022 года. Когда США указали на этот факт, КНДР прибегла к отрицаниям. Однако после этого появились новые доказательства российско-корейского сотрудничества.

Смотрите также Двое против ветра: почему Путин впервые за 24 года прибыл в КНДР и какая скрытая роль Китая

Какое оружие КНДР тайно поставляла России

ООН запрещает торговлю оружием с Северной Кореей.

Летом прошлого года в Белом доме заявили, что Северная Корея отправила в Россию более 1000 контейнеров оружия для использования в войне против Украины. С тех пор до марта Северная Корея отправила в Россию около 7 000 контейнеров с оружием.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сообщил, что контейнеры были наполнены 152-миллиметровыми артиллерийскими снарядами, они в них можно перевозить до трех миллионов единиц. А если эти контейнеры наполнить 122-миллиметровыми снарядами, они могли бы вместить более полумиллиона единиц.

По его словам, в них также могла быть смесь обоих видов оружия. В общем, по данным, Южной Кореи КНДР могла отправить России 10 000 контейнеров оружия.

Также уже установлено, что Россия запускает по Украине баллистические ракеты, произведенные в Северной Корее. Впервые обломки баллистической ракеты малой дальности Hwasong-11A обнаружили этой зимой.

Кроме этого, Северная Корея может поставлять в Россию противотанковые ракеты и переносные ракеты "земля – воздух", а еще винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.