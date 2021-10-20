КНДР таки запустила ракету с подводной лодки: в ООН собирают заседания

Мол, испытания будут способствовать повышению оборонных технологий страны до высокого уровня, а также возможностей флота.

Ранее Северная Корея запустила 2 ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея уверяет, что новая ракета ввела передовые технологии наведения управления: фланговую мобильность и мобильность скольжения.

Совбез ООН собирается на заседание

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций объявил, что собирается на экстренное заседание по этому инциденту, сообщает Nk News. Ранее Пхеньян призвали выполнять резолюции, запрещающие стране проводить ядерные и баллистические ракеты, включая испытания.

КНДР в очередной раз просят воздержаться от провокаций и вести содержательный диалог.

Пятый запуск ракет с сентября

Накануне о запуске двух ракет из КНДР сообщили Южная Корея и Япония. Страны назвали действия своего соседа "крайне досадными".

Испытание стало пятым запуском ракет с сентября. Перед тем КНДР усилила давление на Вашингтон и Сеул, чтобы они отказались от политики, которую Пхеньян считает враждебной.

Страны проводят совместные военные учения и инициируют международные санкции против Северной Кореи.

Предварительные запуски ракет в КНДР