Путин на Красной площади поблагодарил офицеров КНДР за участие в войне против Украины

Россия 9 мая празднует 80-летие победы над нацистской Германией во Второй мировой войне масштабным парадом на Красной площади. В этом действе участвовали военные из 13 стран, присутствовали также солдаты КНДР.

Путин пообщался с северокорейскими военными на Красной площади. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и BBC.

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Путин пообщался с военными КНДР на параде

Президент России Владимир Путин наблюдал за парадом вместе с лидером Китая Си Цзиньпином, представителями нескольких десятков иностранных делегаций и ветеранами.

На параде присутствовали 11 500 военных, среди которых 1500 участников боевых действий в Украине. На Красной площади в параде участвовали военные из 13 стран – Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Солдаты же из КНДР не проходили в парадном расчете, но присутствовали.

Уже после парада Путин подошел к ним и, как предполагают ведущие пропагандисты, поблагодарил их за участие в боевых действиях в Курской области.