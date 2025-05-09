Путин на Красной площади поблагодарил офицеров КНДР за участие в войне против Украины
- Путин поблагодарил северокорейских офицеров за участие в боевых действиях в Курской области.
- На параде по случаю 80-летия победы во Второй мировой войне присутствовали военные из 13 стран, включая КНДР.
- Парад состоялся на Красной площади в Москве с участием 11 500 военных, из которых 1500 – участники боевых действий в Украине.
- Путин наблюдал за парадом вместе с лидером Китая Си Цзиньпином и другими иностранными делегациями.
Россия 9 мая празднует 80-летие победы над нацистской Германией во Второй мировой войне масштабным парадом на Красной площади. В этом действе участвовали военные из 13 стран, присутствовали также солдаты КНДР.
Путин пообщался с северокорейскими военными на Красной площади. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters и BBC.
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Путин пообщался с военными КНДР на параде
Президент России Владимир Путин наблюдал за парадом вместе с лидером Китая Си Цзиньпином, представителями нескольких десятков иностранных делегаций и ветеранами.
На параде присутствовали 11 500 военных, среди которых 1500 участников боевых действий в Украине. На Красной площади в параде участвовали военные из 13 стран – Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Солдаты же из КНДР не проходили в парадном расчете, но присутствовали.
Уже после парада Путин подошел к ним и, как предполагают ведущие пропагандисты, поблагодарил их за участие в боевых действиях в Курской области.