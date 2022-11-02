КНДР снова угрожает ядеркой: обещает США и Южной Корее "самые ужасные последствия"
Источник:Associated Press
В Северной Корее издали очередные ядерные угрозы. Заявляют, что США и Южная Корея "заплатят самую ужасную цену в истории" из-за совместных военных учений на Корейском полуострове.
В КНДР сказали, что якобы недавние испытания ядерного оружия были предупреждением для Вашингтона и Сеула. Пхеньяну видится, будто совместные учения стран – "репетиция вторжения".
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Секретарь руководящей Рабочей партии Северной Кореи Пак Чен Чон назвал обучение "агрессивными и провокационными". Этот чиновник – доверенное лицо диктатора Ким Чен Ина.
Пак обвиняет Пентагон в намерениях "свержения северокорейского режима". Также он отреагировал на комментарии южнокорейских военных, которые предупредили, что использование ядерного оружия поставит КНДР на "путь самоуничтожения". Впрочем, по мнению Пака, эти предупреждения – "бессмысленны".
КНДР угрожает "ужасными последствиями"
Секретарь заявил, что если США и Южная Корея попытаются использовать вооруженные силы против КНДР, специальные средства немедленно выполнят свою стратегическую миссию.
США и Южная Корея столкнутся с ужасными последствиями и заплатят самую ужасную цену в истории,
– пригрозил Пак.
Похожее заявление о "мощных мерах" выдавало и МИД КНДР. Однако официальные лица США и Южной Кореи настаивают, запланированные учения носят оборонительный характер. Никто не собирается нападать на Северную Корею.Обратите внимание! США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР ответом "беспрецедентного" масштаба, если она проведет седьмое испытание ядерной бомбы.
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