КНДР снова угрожает ядеркой: обещает США и Южной Корее "самые ужасные последствия"

В Северной Корее издали очередные ядерные угрозы. Заявляют, что США и Южная Корея "заплатят самую ужасную цену в истории" из-за совместных военных учений на Корейском полуострове.

В КНДР сказали, что якобы недавние испытания ядерного оружия были предупреждением для Вашингтона и Сеула. Пхеньяну видится, будто совместные учения стран – "репетиция вторжения".

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Секретарь руководящей Рабочей партии Северной Кореи Пак Чен Чон назвал обучение "агрессивными и провокационными". Этот чиновник – доверенное лицо диктатора Ким Чен Ина.

Пак обвиняет Пентагон в намерениях "свержения северокорейского режима". Также он отреагировал на комментарии южнокорейских военных, которые предупредили, что использование ядерного оружия поставит КНДР на "путь самоуничтожения". Впрочем, по мнению Пака, эти предупреждения – "бессмысленны".

КНДР угрожает "ужасными последствиями"

Секретарь заявил, что если США и Южная Корея попытаются использовать вооруженные силы против КНДР, специальные средства немедленно выполнят свою стратегическую миссию.

США и Южная Корея столкнутся с ужасными последствиями и заплатят самую ужасную цену в истории,

– пригрозил Пак.

Похожее заявление о "мощных мерах" выдавало и МИД КНДР. Однако официальные лица США и Южной Кореи настаивают, запланированные учения носят оборонительный характер. Никто не собирается нападать на Северную Корею.

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США, Япония и Южная Корея пригрозили КНДР ответом "беспрецедентного" масштаба, если она проведет седьмое испытание ядерной бомбы.