КНДР воюет с Украиной: у Зеленского заявили о новом этапе конфликта

Украинская разведка сообщает, что солдаты из КНДР уже находятся в зоне боевых действий. У Зеленского прокомментировали, какой реакции ждут от союзников.

В интервью Corriere Dela Sera глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина еще пытается узнать больше о той северокорейской силе, которую передислоцировали на территорию России.

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Пришло время для единства решений

По словам Ермака, после того, как стало известно о вовлеченности военных КНДР в противостояние России и Украины, можно говорить об изменении сценария и смысла войны.

Чиновник призвал союзников не бояться эскалации, а наоборот реагировать консолидировано. Он подчеркнул, что недостаточно прекратить боевые действия, надо предотвратить следующую агрессию.

Если Украина не отобьется от оккупантов, то угроза со стороны России нависнет над странами Балтии и Балкан.

Ермак заметил, что де-факто можно сказать, что Северная Корея участвует в войне в Украине. Де-юре официального объявления войны Пхеньяном не было, но де-факто они присоединились к военной агрессии против нашей страны, конфликту, который длится уже десятилетия.

К слову, аналитик в издании The Atlantic разгромил сокрушительной критикой политику США в отношении России, ее медлительность в принятии решений для помощи Украине, и постоянные сомнения и переживания относительно того, что подумает Путин.