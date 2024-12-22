Путин старательно скрывает от россиян участие КНДР в войне: в чем причина

На Западе подтвердили участие северокорейских военных в войне против Украины и даже признали первые потери армии КНДР. Зато в России об этом молчат, а присутствие войск замалчивают.

Страна-агрессор понимает, насколько технологически низкой является северокорейская армия. Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что для так называемой "второй армии мира" стыдно прикрываться солдатами из КНДР.

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Почему Россия молчит об участии КНДР

Для Владимира Путина сказать о помощи Северной Корее является большим имиджевым риском. К тому же ближайшим союзным государством для России является Беларусь, которая отказалась предоставлять свои войска для войны. Выглядит так, что глава Кремля не смог заставить Александра Лукашенко воевать и не имеет на него влияния.

Из-за того, что Беларусь не воюет, сообщение о привлечении северокорейских солдат будет признанием слабости Путина. Конечно, для него это неприемлемо,

– сказал Иван Тимочко.

Еще один момент заключается в том, что мы до конца не знаем, какое назначение солдат из КНДР. Возможно, их отправили для того, чтобы они получили военный опыт, а их пребывание имеет временный характер. Уже стало очевидным, что в тактических операциях они отступают и на десятилетия отстают от условий современной войны.

Путин понимает, что ему нужно проводить мобилизацию, увеличивать количество контрактников, срочников. Если он официально скажет об участии КНДР, то россияне могут расслабиться и вообще откажутся воевать. Они будут знать, что есть альтернатива их замены на линии фронта.

Накладывается много моментов, почему Путин пытается минимизировать информацию о том, что северокорейцы воюют. Но не надо забывать, что легко нам не будет, независимо от того привлечены бойцы КНДР или нет,

– подытожил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.