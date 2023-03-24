КНДР заявила об испытаниях подводного беспилотника для создания "радиоактивного цунами"

Северная Корея заявила об испытаниях своего подводного беспилотника, который якобы способен создать "радиоактивное цунами".

Испытаниями БпЛА проводили на протяжении 21 – 23 марта в присутствии Ким Чен Ына.

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Что известно о беспилотнике КНДР

Атомный беспилотный подводный ударный катер был запущен 21 марта. По данным СМИ, всего он находился в воде 59 часов и 12 минут на глубине 80 – 150 метров. Достиг цели, и тестовая боевая часть взорвалась у восточного побережья.

"По результатам испытаний были точно оценены все тактико-технические характеристики и навигационно-технические показатели атомного подводного беспилотного катера, проверена надежность и безопасность, полностью подтверждена боевая способность", – отметили в информагентстве КНДР.

Северная Корея провела испытания беспилотника / Фото со СМИ КНДР

По данным местных СМИ, эта беспилотная система якобы может использоваться для неожиданных атак, уничтожения морских ударных групп и оперативных портов путем создания "сверхмасштабной" радиоактивной волны с помощью подводного взрыва.

Официальное корейское центральное информационное агентство Пхеньяна (KCNA) назвало новую систему подводного нападения "секретным оружием" и отметило, что на 8 съезде Трудовой партии Кореи ее назвали "ядерный беспилотный подводный ударный катер Цунами".

Также в КНДР также заявили, что испытания проходят в ответ на "вражеские учения" США и Южной Корее.

19 марта КНДР запустила баллистическую ракету малой дальности в сторону моря у восточного побережья Корейского полуострова.

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Ким Чен Ын снова угрожает США ядерным оружием

Лидер КНДР Ким Чен Ын в сопровождении своей дочери наблюдал за недавним испытательным запуском мощнейшей межконтинентальной баллистической ракеты страны Hwasong-17. Северокорейский диктатор пригрозил ядерным оружием США и Южной Кореи.

Диктатор заявил, что его государство продолжит принимать контрмеры против военных "провокаций" США и Южной Кореи. "Северная Корея готова ответить ядерным оружием на ядерное оружие", – сказал Ким Чен Ын.