Пролетели 400 километров: КНДР запустила 2 баллистические ракеты в Японское море

Ночью 25 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности к Японскому морю. Ракеты выпустили из района Пхеньяна.

Обе ракеты пролетели около 400 километров. Затем они приземлились в водах на восточном побережье Корейского полуострова.

Обратите внимание КНДР хотела вывести на орбиту спутник-шпион, ракета упала и вызвала тревогу в Сеуле

КНДР запустила 2 баллистические ракеты в Японское море

Как стало известно, КНДР запустила ракеты из района Пхеньяна. Обе ракеты пролетели около 400 километров, прежде чем приземлиться в водах на восточном побережье Корейского полуострова.

Запуски совершили через несколько часов после того, как военно-морской флот Южной Кореи заявил, что вторая атомная подлодка США прибыла в порт на острове Чеджу.

КНДР хотела вывести на орбиту спутник-шпион

Напомним, ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету якобы для вывода на орбиту ее первого космического спутника. И ракета-носитель и полезная нагрузка не долетели в космос и упали в Западное море.

Как оказалось, новая ракета спутника Chollima-1 вышла из строя из-за нестабильности двигателя и топливной системы. По данным государственных СМИ, "официальные лица работают над проверкой "серьезных" дефектов, повлекших неисправность ракеты".

Армия Южной Кореи заявила, что нашла в море и достала обломки ракеты. Южнокорейские военные заявили, что ракета быстро исчезла с экранов радаров и развалилась в воздухе, после чего обломки действительно упали в Желтое море к западу от Корейского полуострова.

К слову, пуск северокорейской ракеты вызвал тревогу и смятение на Юге, а также в некоторых районах Японии. Так, в Сеуле сработали сирены воздушной тревоги, а абонентам сотовой связи было разослано предупреждение о необходимости готовиться к эвакуации. Впоследствии поступило сообщение о том, что предыдущее было ошибочным.