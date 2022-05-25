КНДР запустила 3 баллистические ракеты через несколько часов после отъезда Байдена из Азии

Северная Корея запустила 3 баллистические ракеты через несколько часов после отъезда Джо Байдена. Президент США посещал Азию.

Соответствующую информацию сообщило издание со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи и береговую охрану Японии. Об этом стало известно 25 мая.

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КНДР запустили ракеты на фоне визита президента США

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что три запуска баллистических ракет были запущены менее чем через час из района Сунан в столице Северной Кореи Пхеньяне,

– говорится в сообщении.

Предварительно, по данным береговой охраны Японии, говорилось о двух запусках как минимум. Японская телекомпания NHK заявила, что ракеты, похоже, упали за пределы исключительной экономической зоны Японии.

Значение Азии для США

Руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона ЦГАКР Юрий Пойта объяснял, почему президент США Джо Байден отправлялся в турне по Азии. В частности пояснил, что для США регион достаточно актуален.

В частности, вспомнил, что в одном из проектов закона на 500 – 600 страниц расписано, как отвечать на вызовы Китая.

Основные мероприятия, которые будут осуществлять США для усиления и усиления союзников, касаются как раз азиатско-тихоокеанского региона. Взаимодействие с партнерами в этом регионе является для США ключевой задачей,

– объяснил Пойта.

Эксперт добавил, что и Европа, и Азия важны для США. Ведь потери каких-либо позиций, проигрыш Вашингтона, например, в европейском регионе по поводу российско-украинской войны, будет значительно влиять и на позиции в азиатском регионе.

Что известно о визите Джо Байдена в Азию

Джо Байден в Токио встретился с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Он отметил, что США будут выполнять свои обязательства по Тайваню. В частности, речь идет о защите острова в случае нападения Китая.

Китай ответил на слова президента США. Журналистка сообщила, что Министерство иностранных дел Китая ответило предупреждением за комментарии Джо Байдена о защите Тайваня. Там в очередной раз заявили, что Китай выражает решительное недовольство и решительную оппозицию комментариям Соединенных Штатов . Добавили, что Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая.

США и Япония совместно заявили, что готовы защитить Тайвань . В частности, речь идет о ситуации, в которой Китай примет решение о силовой аннексии острова. Вооруженные силы стран даже разработали общий военный план.

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