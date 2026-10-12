Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея осуществила очередной запуск баллистических ракет. Соседние страны зафиксировали запуски в направлении Восточного моря и предупредили суда о возможной опасности падения обломков.

Объединенный штаб Вооруженных сил Южной Кореи и Министерство обороны Японии зафиксировали как минимум два запуска. Как сообщает NK News, они произошли утром 12 октября по корейскому времени.

Подробности ракетного запуска

Предупреждение о запуске неизвестного снаряда от южнокорейских военных появилось после 9:20 утра по корейскому времени. Уже через 20 минут Минобороны Японии сообщило о фиксации еще одного запуска, а через восемь минут поступила информация о падении ракеты.

По данным СМИ, ссылающихся на заявления Пхеньяна, это было очередное испытание гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности. Ракета была запущена из района Вонсана на восточном побережье. Она пролетела более 700 километров и упала в нейтральных водах.

Вооруженные силы Южной Кореи усилили наблюдение, готовясь к дальнейшим запускам, и находятся в состоянии полной боевой готовности, при этом тесно обмениваясь соответствующей информацией с Соединенными Штатами и Японией,

– сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.

Это уже четвертое ракетное испытание Северной Кореи за последний месяц.

Напомним, в начале октября КНДР провела испытание ракеты, которая пролетела около тысячи километров. Тогда запуск состоялся под личным наблюдением северокорейского диктатора. Ким Чен Ин тогда заявил, что Пхеньян "должен неоднократно демонстрировать вражеским силам надежность и смертоносность своего стратегического наступательного оружия".