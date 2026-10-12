Об'єднаний штаб Збройних сил Південної Кореї та Міністерство оборони Японії зафіксували щонайменше два пуски. Як повідомляє NK News, відбулись вони вранці 12 жовтня за корейським часом.

Деталі ракетного запуску

Попередження про запуск невідомого снаряда від південнокорейських військових з'явилося після 9:20 ранку за корейським часом. Вже через 20 хвилин Міноборони Японії повідомило про фіксацію ще одного запуску, а за вісім хвилин надійшла інформація про падіння ракети.

За даними медіа, які посилаються на заяви Пхеньяна, це було чергове випробування гіперзвукової балістичної ракети середньої дальності. Зброю запустили з району Вонсана на східному узбережжі. Вона пролетіла понад 700 кілометрів і впала в нейтральних водах.

Збройні сили Південної Кореї посилили спостереження, готуючись до подальших запусків, і перебувають у стані повної бойової готовності, при цьому тісно обмінюючись відповідною інформацією зі Сполученими Штатами та Японією,

– повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї.

Це вже четверте ракетне випробування Північної Кореї за останній місяць.

Нагадаємо, на початку жовтня КНДР випробувала ракету, яка пролетіла близько тисячі кілометрів. Тоді запуск відбувся під особистим наглядом північнокорейського диктатора. Кім Чин Ин тоді сказав, що Пхеньян "має неодноразово демонструвати ворожим силам надійність і смертоносність своєї стратегічної наступальної зброї".