КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря: Япония и США уже отреагировали

КНДР в среду, 5 января, выпустила неизвестный снаряд в сторону своих восточных вод. В Минобороны Японии уже отреагировали. Там отметили, что это очевидно была баллистическая ракета.

КНДР запустила ракету впервые за почти 2 месяца. Это свидетельствует, что страна сосредоточилась на расширении собственного арсенала.

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Реакция США и Японии

Пресс-служба ВС США также сообщила, что очевидно КНДР запустила баллистическую ракету. Это не представляет угрозы для Штатов или их союзников.

Береговая охрана Японии уже сообщила, что ракета приземлилась в Японское море. В то же время, по предварительным данным, она находится за пределами экономической зоны Японии.

Запуск ракет в октябре

Предыдущий запуск ракет КНДР осуществила в октябре 2021 года. Тогда страна запустила 2 ракеты в сторону Японского моря.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида охарактеризовал действия КНДР как крайне досадные.

Тогда информацию о ракетных испытаниях Северной Кореи также подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.