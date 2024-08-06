Уже почти готова: дочь Фарион издаст книгу с цитатами языковеда под громким названием

Дочь убитой языковеда Ирины Фарион, София Особа, уже заявила, что обязательно будет продолжать дело матери. Более того, женщина планирует опубликовать книгу с цитатами погибшей.

Еще 19 июля украинскую языковед Ирину Фарион застрелили во Львове возле дома, в котором она жила. Через несколько дней вероятного убийцу задержали, им оказался 18-летний парень из Днепра.

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Дочь Фарион опубликует книгу с цитатами языковеда

София Лицо сообщила, что вскоре планирует продолжать проекты, которые делала ее мать. Уже осенью она планирует издать книгу с цитатами Ирины Фарион под названием "Орлицы не исповедуются перед гиенами".

Все будет, и YouTube-канал ее тоже будем вести. Но сейчас немножко надо отойти, пусть пройдет 40 дней. Мы планируем создать общественную организацию, благотворительный фонд, уже выпустили марку с конвертом. Затем планируем сделать памятные знаки. Также думаем где-то в октябре издать книгу ее цитат, она уже почти готова,

– рассказала женщина.

Дочь языковеда также отметила что "надо делать все, чтобы Ирину Фарион помнили". Впрочем, как отметила София, в политику она идти не собирается.

К слову, София Лицо также рассказала о странных предчувствиях перед гибелью ее мамы. Дочь Ирины Фарион рассказала, что ее мама перед смертью звонила ей и спрашивала, закрыла ли она окна и двери, или она с детьми дома. В то же время сама Фарион не высказывала прямых опасений и не рассказывала о получении каких-либо угроз.