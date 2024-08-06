Ще 19 липня українську мовознавицю Ірину Фаріон застрелили у Львові біля будинку, в якому вона мешкала. За кілька днів ймовірного вбивцю затримали, ним виявився 18-річний хлопець з Дніпра.

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Донька Фаріон опублікує книгу із цитатами мовознавиці

Софія Особа повідомила, що невдовзі планує продовжувати проєкти, які робила її мати. Вже восени вона планує видати книгу із цитатами Ірини Фаріон під назвою "Орлиці не сповідаються перед гієнами".

Все буде, і YouTube-канал її теж будемо вести. Але зараз трошки треба відійти, нехай мине 40 днів. Ми плануємо створити громадську організацію, благодійний фонд, вже випустили марку з конвертом. Потім плануємо зробити пам'ятні знаки. Також думаємо десь у жовтні видати книгу її цитат, вона вже майже готова,

– розповіла жінка.

Донька мовознавиці також наголосила що "треба робити все, щоб Ірину Фаріон пам'ятали". Втім, як зауважила Софія, в політику вона йти не збирається.

До слова, Софія Особа також розповіла про дивні передчуття перед загибеллю її мами. Донька Ірини Фаріон розповіла, що її мама перед смертю телефонувала їй і питала, чи зачинила вона вікна і двері, чи вона з дітьми вдома. Водночас сама Фаріон не висловлювала прямих побоювань і не розповідала про отримання будь-яких погроз.