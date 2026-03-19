После прочтения повести пользователи сети активно делятся эмоциями от "Магды", подробности передают "Факты".

Что известно о книге?

По завершении Первой мировой войны она влюбилась в военнопленного украинца Алексея Кучинского и вопреки воле родителей поехала с ним на Подолье.

К сожалению, Магда рано потеряла мужа, а ее сыновей-близнецов отправили в советскую армию. Саму женщину выслали в лагеря ГУЛАГа, где след Магды затерялся.

Как сообщалось ранее, книга "Магда", как и предыдущая повесть "Любовь и муки Магды Хоманн", стала результатом многолетней исследовательской работы Сергея Сай-Боднара и его родственника из Германии Петера Хоманна. Они годами собирали письма, архивные документы, воспоминания очевидцев и семейные свидетельства по обе стороны границы.

По словам автора, жизнь Магды была полна тяжелых испытаний: она пережила раскулачивание, коллективизацию, голодоморы, потерю мужа и разлуку с детьми. Ее сыновья воевали во время Второй мировой войны, оказавшись по разные стороны конфликта с родственниками из Германии.

В 1942 году брат пытался вывезти ее в Германию, но она отказалась. В 1944 году женщину арестовали, и с тех пор ее судьба остается неизвестной.

Известно лишь, что до 1947 года она присылала известия из Челябинской области, после чего ее след исчез. Дальнейшие поиски затрудняет то, что российские архивы остаются закрытыми.

Какое впечатление повесть произвела на читателей?

Татьяна Мельник рассказала, что новое издание книги Сергея Сай-Боднара "Магда" получила в подарок. Женщина уточнила, что оно впервые вышло в 2025 году, а уже в 2026-м было переиздано при поддержке Сергея Вовченко и Немецкого дома в Украине "Видерш Траль".

Она отдельно поблагодарила Петра Хоманна из Германии, который посвятил жизнь исследованию семейной истории украино-немецкой семьи Хоманов-Кучинских.

Свой отзыв женщина опубликовала в фейсбук-сообществе "Встретимся у костра". Она отметила, что пока не имела возможности посмотреть фильм по мотивам произведения, однако уже читает саму книгу, к которой постоянно возвращается.

По ее словам, это художественно-документальная повесть о непростой судьбе украинской немки Магды Хоманн – прабабушки автора, ее внутреннюю силу и жизненные трагедии. Мельник также подчеркнула, что важной основой произведения стали настоящие письма Магды, которые она посылала брату в Германию. В книге отражена не только личная драма женщины и ее семьи из Винницкой области, но и трагические страницы истории Украины – коллективизацию, голодоморы, войны и вынужденные разлуки.

Книга "Магда" – очередная, шестая книга, в которой он исследует судьбу своей прабабушки, украинской немки Магды Хоманн. Это настоящая украинская художественная ценность и актуальность для нашего времени,

– подчеркнула Татьяна Мельник.

Барская публичная библиотека также получила переиздание книги с автографом автора. В заведении отметили, что такой подарок имеет особую ценность, ведь подпись писателя создает своеобразную связь между ним и читателями, а также является знаком поддержки библиотеки и общества.



В библиотеке выразили благодарность за подаренную книгу / Скриншот

Это глубокая и трогательная история о любви, проходящей сквозь испытания времени, обстоятельств и человеческих характеров. Это рассказ о силе чувств, верность сердца, выбор между долгом и зовом души,

– рассказали о "Магде" в библиотеке.