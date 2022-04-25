Книга палачей и расследование преступлений России: в ОП рассказали о работе над запуском трибунала

За все зверства и преступления россиян в Украине должны быть наказание. В Офисе Президента ведут соответствующую работу.

Об основании трибунала по расследованию преступлений России во время агрессии против Украины рассказал заместитель главы ОП Андрей Смирнов. По его словам, инициативу поддерживают сотни мировых интеллектуалов, юристов и другие, сообщает 24 канал.

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Они подписали заявление о необходимости создания трибунала. Украина оперативно подготовила проекты соответствующей правовой базы, уставных документов. Это ради скорейшего запуска работы трибунала,

– сказал он.

По словам Смирнова, сейчас продолжаются консультации с государствами-партнерами, международными организациями. Определяют оптимальный формат основания и работы трибунала

Что известно о Книге палачей

Как объяснил Смирнов, по координации Офиса Президента совместно с органами досудебного расследования, разведкой и Минцифрами ежедневно работают над подготовкой Книги палачей.

Это сборник сведений о каждом военном преступнике России, который причастен к войне и зверствам, которые совершались и совершаются на территории Украины.

Исследуют, проверяют и верифицируют огромный массив информации. Его впоследствии откроют гражданам и всему цивилизованному миру.

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