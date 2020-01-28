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      Книги о Второй мировой и Холокосте, которые вы должны прочитать

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      Три книги о Холокосте, которые надо прочитать / sg4.obb

      Нельзя отстраняться и говорить, что "давайте беречь нервы, в мире и так много зла". Зло любит, когда человеческая память коротка.

      В Яд Вашем, израильском национальном мемориале Холокоста, останавливается сердце. Я взяла аудиогид и ходила по залам с лицом, залитым слезами. И видела такие же лица посетителей.

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      Так и не смогла зайти в Детский мемориал. Сердце не выдерживало. И самым страшным для меня было то, что когда уцелевшие пленники концлагерей возвращались домой – в Польшу, Словакию, Венгрию и т. д. , и приходили в свои дома, то с ними расправлялись уже там, на относительно безопасных территориях. Чтобы не выселяться из незаконно занятых квартир, например. Чтобы не возвращать присвоенное имущество.

      И когда я периодически слышу, мол, ну как такое большое количество людей не оказывало сопротивления, ну как мир молчал, когда в Европе миллионами истребляли людей, ну неужели нельзя было это все остановить – я уже не удивляюсь, что было такое зверство. Потому что ненаказанное зло продолжается. А зло на самом деле ненаказанное. Мы же видим, как мир воспринял "русскую версию" Второй мировой. Даже в Израиле, даже там.

      Я уже не удивляюсь, что было такое зверство.

      Я последние лет 8 все время читаю о Второй мировой. Переводная литература, как правило. Французская, американская, польская. Мы вообще мало что знаем о Второй мировой. Критически мало. Кроме кучи стереотипов и советской пропаганды.

      Поэтому рекомендую обратить внимание на такую литературу:

      1. "Ключ Сары", Татьяна де Росней

      О 10-летней еврейской девочке Саре Старжинской, которая родилась и жила в Париже. Сара была арестована вместе с родителями во время проведения немцами спецоперации по задержанию евреев. Прежде чем уйти из квартиры она закрывает своего 4-летнего брата в шкафу, думая, что семья должна вернуться через несколько часов. Мне кажется, что среди всего, что я прочитала, это – самая страшная книга. Французский режиссер Жиль Паке-Бреннер снял фильм по этому роману. Называется "Ее звали Сара".

      2. "Парижский архитектор", Чарльз Бэлфор

      Действие романа происходит в оккупированном нацистами Париже. Архитектор Бернар Люсьен, как и множество других французов, не слишком сочувствует евреям, на которых обрушился нацистский террор. Поэтому когда состоятельный предприниматель неожиданно предлагает ему большую сумму за разработку тайных убежищ и укрытий для жертв репрессий, Люсьен оказывается перед непростым выбором: либо рискнуть жизнью, или отказаться от дела, в успех которго он практически не верит.

      3. "Я не хотел быть евреем", Шпитцер Юрай

      Словацкий писатель, еврей по национальности, прошел страшные испытания в гетто. Эта книга – документалистика. Там нет ничего придуманного. Быт, порядки, издевательства, человеческая низость и человеческая сила духа – все без прикрас, настоящее.

      Я считаю надо читать, надо знать. Нельзя отстраняться и говорить, что "давайте беречь нервы, в мире и так много зла". Зло любит, когда человеческая память коротка.

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      Автор: Зоя Казанжи
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации История Война Голокост Книги
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