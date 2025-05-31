На фестивале "Книжный арсенал" у посетителей изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы

На фестивале "Книжный Арсенал" в этом году служба охраны изъяла у посетителя огнестрельное оружие. Кроме того, у других посетителей было найдено 127 единиц режущих предметов, газовые баллончики и даже боеприпасы.

Все это объясняет необходимость мер предосторожности на таких событиях даже если там нет высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

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На "Книжный арсенал" хотели протестировать огнестрельное оружие

Охранники чиновников Украины на "Книжном арсенале" изъяли у посетителей 1 единицу огнестрельного оружия, 12 боеприпасов, 127 режущих предметов и 74 газовых баллончика.

В Управлении государственной охраны Украины объясняют, что некоторые ограничения для безопасности чиновников и вообще посетителей на массовых мероприятиях необходимы. В частности это:

ограничение доступа людей и транспорта;

проведение проверки документов и вещей;

изъятие запрещенных предметов (оружия, взрывоопасных веществ, лазерных устройств и т.д.).

Все эти предметы несут опасность не только чиновникам нашего государства, но и тем, кто находится рядом с ними,

– подчеркивают в ведомстве.

Там добавили: чем массивнее мероприятие, тем больше рисков для государственных деятелей, которых они оберегают.