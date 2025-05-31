Усе це пояснює необхідність застережних заходів на таких подіях навіть якщо там немає високопосадовців. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Управління державної охорони України.

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На "Книжковий арсенал" хотіли протести вогнепальну зброю

Охоронці високопосадовців України на "Книжковому арсеналі" вилучили у відвідувачів 1 одиницю вогнепальної зброї, 12 боєприпасів, 127 ріжучих предметів та 74 газові балончики.

В Управлінні державної охорони України пояснюють, що деякі обмеження задля безпеки високопосадовців та загалом відвідувачів на масових заходах є необхідними. Зокрема це:

обмеження доступу людей та транспорту;

проведення перевірки документів і речей;

вилучення заборонених предметів (зброї, вибухонебезпечних речовин, лазерних пристроїв тощо).

Всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але і тим, хто перебуває поруч з ними,

– підкреслюють у відомстві.

Там додали: що масивніше захід, то більше ризиків є для державних діячів, яких вони оберігають.