Тысячи сожженных книг и полностью уничтоженные торговые лавки: как выглядит книжный рынок на Почайной

16 августа российские войска провели атаку на Киев. Под прицелом врага оказался книжный рынок в Оболонском районе.

В настоящее время он полностью уничтожен. Об этом сообщили местные СМИ, которые показали кадры сожженного рынка.

Что сейчас с книжным рынком на Почайной?

В результате масштабного пожара, возникшего на Оболони после вражеского обстрела, несколько рядов торговых павильонов с книгами сгорели дотла.

Сгоревшие в результате российской атаки книги на Почайной: смотрите фото журналистов "Киев24"

Отметим: книжный рынок "Петровка" – один из самых известных, старейших и крупнейших книжных рынков столицы. Он работает еще с 1990-х годов и уже много лет остается популярным местом для поиска новых, редких и букинистических книг.

Корреспонденты, пообщавшиеся с владельцами уничтоженных торговых ларьков, рассказали, что предприниматели потрясены последствиями атаки. Почти ничего не подлежит восстановлению, книги сожжены.

Журналистка показала, как сейчас выглядит рынок: смотрите видео "Новости.Live"

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Стоит напомнить, что во время обстрела 16 августа российские войска провели атаку на Киев баллистическими ракетами. В результате удара пострадали три человека. В Оболонском районе обломки упали в двух местах, вызвав возгорание нежилых помещений. В Голосеевском районе вспыхнул пожар на территории нежилой застройки, который спасателям удалось локализовать.

В тот же день оккупанты терроризировали и Киевскую область. Так, в результате российского удара БПЛА в Броварском районе Киевской области пострадали три человека. А ночью под прицелом оказался Кривой Рог. Захватчики обстреливали город ракетами и "Шахедами". Известно об одном погибшем и шести пострадавших.