Об этом сообщает Суспильне.

Что известно об атаке на Киев?

В 02:06 в Киеве и ряде областей объявили тревогу из-за угрозы применения баллистического оружия. Уже в 02:49 в Киеве раздалась серия взрывов.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил, что столица подвергается баллистическому удару со стороны врага. По данным мониторинговых каналов, враг совершил атаку на Киев, используя как минимум 4 баллистических ракеты.

На данный момент подробности ночной атаки неизвестны. Информация о пострадавших не поступала.

Ночью 16 августа российская армия также атаковала и другие регионы. Так, под комбинированной атакой оказался Кривой Рог. Город атаковали баллистическими ракетами и "Шахедами".

Известно, что оккупанты нанесли удары по двум промышленным предприятиям. На объектах вспыхнули пожары.