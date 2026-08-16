Про це повідомляє Суспільне.
Що відомо про атаку на Київ?
О 02:06 у Києві та низці областей оголосили тривогу через загрозу застосування балістики. Вже о 02:49 у Києві пролунала серія вибухів.
Мер міста Віталій Кличко підтвердив, що столиця перебуває під балістичним ударом ворога. За даними моніторингових каналів, ворог атакував Київ щонайменше 4 балістичними ракетами.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Наразі деталі нічної атаки невідомі. Інформація про постраждалих не надходила.
Уночі 16 серпня російська армія також атакувала й інші регіони. Так, під комбінованою атакою опинився Кривий Ріг. Місто атакували балістикою та "Шахедами".
Відомо, що окупанти вдарили по 2 промислових підприємствах. На обʼєктах спалахнули пожежі.