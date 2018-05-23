Книжный Арсенал 2018: дата масштабного литературного фестиваля

Литературный фестиваль "Книжный Арсенал" в этом году пройдет в Киеве уже в восьмой раз. Фестиваль продлится с 30 мая по 3 июня в "Художественном Арсенале".

Около 200 украинских писателей и 100 гостей из 31 стран мира – это все о масштабном "Книжном арсенале", который состоится с 30 мая по 3 июня.

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"Книжный арсенал" – это интеллектуальное событие страны, которое объединяет литературу и искусство. Более 150 издательств и нишевых проектов представят свои лучшие новинки, а дизайнеры, иллюстраторы, художники – выставочные проекты.

Если в прошлые года на фестивале говорили о литературе во время войны, а также о смехе во времена кризиса, то в этом году кураторская команда фестиваля предлагает заглянуть в будущее. Фокус-тема фестиваля – "Проект будущего".



Книжный Арсенал 2018 продлится с 30 мая по 3 июня

О чем человечество мечтает дальше? Каким будет будущий мировой порядок, какие шансы у демократии перед лицом гибридных вызовов? Как противостоять дегуманизации во времена перемен? Способны ли современные технологии создать (сверх)человека? – на эти и другие вопросы будут искать ответы во время фестиваля.

На фестивале представят специальные проекты, связанные с современными технологиями, изменениями в читательских практиках, новыми возможностями для созерцания, ощущения, переживания и проживания историй. Сочетание сторителлинга, VR и иллюстраций будут воплощены в проекте "Out of Sight" (Нидерланды), Goethe- Institut в Украине и Франкфуртская книжная ярмарка представляет "Перевоплощение" Франца Кафки в виртуальной реальности, а экскурсия по виртуальному помещению модернизированной киевской библиотеки им. Костомарова с помощью VR-очков позволит представить публичные пространства будущего.

Одной из заметных локаций фестиваля станет "Кафе будущего", где кофе для посетителей будет готовить работ.

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Среди зарубежных гостей в этом году: эксперт ЮНЕСКО и директор Парижского института практической философии, один из самых известных в мире специалистов по детскому развитию Оскар Бренифье (Франция), поэт, переводчик и правозащитник, один из основателей Литовской Хельсинкской группы, профессор славянских языков и литератур в Йельском университете Венцлова (Литва) и другие.



Фокус-тема "Книжного арсенала" в этом году – "Проект будущего"

Специальный гость "Книжного Арсенала" – Братиславский книжный фестиваль (BRaK). При кураторстве Петера Михалека (Словакия), BRaK представляет в рамках фестиваля уникальную программу чтений, публичных разговоров и мероприятий. Среди участников программы – один из самых заметных писателей молодого поколения Словакии Михал Гворецки, чья самая новая книга "Тролль" готовится к изданию в украинском переводе.

В этом году музыкальная программа представлена ​​фестивалем Next sound, пропагандирующей развитие всего многообразия диджитал-искусства в сочетании с прогрессивной и экспериментальной музыкой, привлечением органов чувств, и пройдет с участием художников из Франции, Германии, Австрии, Украины.

Билеты на "Книжный арсенал"

Билеты можно купить непосредственно в кассе Художественного Арсенала или онлайн.

Стоимость билетов:

- полный билет 60 гривен;

- льготный билет 30 гривен;

- семейный билет 130 гривен.

Право на льготный билет имеют (при наличии действительного удостоверения): пенсионеры, школьники в возрасте от 12 лет, студенты. Семейный билет рассчитан на двух взрослых и одного-троих детей в возрасте от 12 лет.