Князев оценивал с сообщниками кандидатов в ВККС: напротив писали "*бнутый"

Антикоррупционная прокуратура расследует утечку информации по делу о преступной группе экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева, где они обсуждали кандидатов в Высшую квалификационную комиссию судей.

Речь об опубликованных 17 мая записях о кандидатах в члены ВККС. В САП отметили, что эти материалы были изъяты во время обысков в кабинете бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого считают, по данным УП, организатором преступной группы, пытавшейся влиять на судебную власть в Украине.

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Прокурор САП инициировал расследование уголовного производства по факту разглашения данных, составляющих тайну досудебного расследования, по делу в отношении бывшего Председателя Верховного Суда и его сообщника, разоблаченных на получении неправомерной выгоды,

– говорится в сообщении САП.

По данным следствия, преступная группа обсуждала конкурс относительно членов ВККС, определяла желаемых кандидатов. Они буквально ставили "плюсы" и "минусы" на списках с именами. В частности, возле одной из фамилий написано: "*бнутый".



"Преступная группа" Князева оценивала кандидатов в ВККС / Фото УП

Сведения внесут в ЕРДР 18 мая. Правовая квалификация – часть 3 статьи 87 Уголовного кодекса Украины (разглашение данных оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования).

Преступление наказывается ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Досудебное расследование было поручено НАБУ.

. ВККС – это орган, формирующий судейский корпус, отбирающий кандидатов на мантию, проводящий их оценку. Эта Комиссия была распущена в рамках реформы Зеленского и сейчас она формируется заново. В мае именно должны были завершиться собеседования с кандидатами, которые дошли до финала.